Верховний суд підтвердив законність повернення Україні проданого російському олігархові ЗАлКу

Верховний суд України 11 березня підтвердив законність вимог Генеральної прокуратури про повернення державі 68,01% акцій Запорізького алюмінієвого комбінату, які з 2006 року належали кіпрській компанії Velbay Holdings Ltd (пов'язана з російською компанією РУСАЛ), повідомила прес-служба прокуратури.

«Вища судова інстанція поставила крапку в багаторічній суперечці про розірвання договорів купівлі-продажу 68,01% акцій ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» вартістю за договором понад 380 млн грн та повернення їх у власність держави», - наголошується в повідомленні.

Згідно з повідомленням, підставою для пред'явлення Генеральною прокуратурою відповідного позову стало невиконання інвестиційних зобов'язань компанією Velbay Holdings перед державою щодо погашення заборгованості заводу в 75 млн дол. за кредитним договором з Державним експортно-імпортним банком України.

При цьому в повідомленні наголошується, що обґрунтованість вимог прокурора підтвердили суди апеляційної та касаційної інстанцій.

Як повідомляв УНІАН, за плачевного стану підприємства та невиконання компанією РУСАЛ інвестиційних зобов'язань Господарський суд Києва 22 березня 2012 року прийняв рішення про повернення у держвласність України 68% акцій ЗАлКу, які належали РУСАЛ. Таке ж рішення прийняв Київський апеляційний господарський суд. Однак РУСАЛ оскаржив його в касаційному порядку.

Читайте такожСуд визнав незаконним рішення про ліквідацію Запорізького алюмінієвого комбінату

У жовтні 2014 року Вищий господарський суд України повернув у державну власність 68,01% акцій комбінату.

У середині жовтня Президент України Петро Порошенко заявив, що ситуація на зупиненому ЗАлКу є непростою і потребує комплексного вирішення. Він зазначив, що виступає проти реприватизації будь-яких підприємств, а для законної зміни їх власників можна проводити процедури банкрутства.

Трохи пізніше керівництво ЗАлКу запропонувало розпочати процедуру банкрутства підприємства.

Довідка УНІАН. «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (ЗАлК) раніше був єдиним в Україні виробником первинного алюмінію з потужністю 100 тис. тонн на рік.

У квітні 2011 року комбінат приступив до завершення консервації потужностей електролізного цеху й оголосив про припинення випуску первинного алюмінію за його збитковості, зокрема, через високі тарифи на електроенергію. У даний час потужності з виробництва алюмінію на комбінаті законсервовані, первинний алюміній не виробляється. Крім того, в останні роки ЗАлК ліквідував глиноземне виробництво і припинив випуск глинозему.

Об'єднана компанія "Російський алюміній" (РУСАЛ), належить російському бізнесменові Олегу Дерипасці.