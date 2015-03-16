FT: кредитори України разом готуються до переговорів про реструктуризацію держборгу

Найбільший американський інвестиційний фонд Franklin Templeton, як один з основних приватних тримачів українських євробондів, очолив групу кредиторів, з якими уряд України почав переговори про реструктуризацію частини суверенного боргу обсягом близько 15 млрд дол., повідомила британська газета Financial Times.

Перший, ознайомлювальний, раунд переговорів відбувся за пропозицією української сторони в п'ятницю, 13 березня, - після того, як Україна одержала позитивне рішення ключового кредитора країни Міжнародного валютного фонду про початок нової чотирирічної програми співпраці, а на рахунки Національного банку надійшли кошти першого траншу програми в розмірі 5 млрд дол.

«Пул тримачів бондів очолює інвестиційний фонд Franklin Templeton, який акумулював близько 7 млрд дол. боргів», - відзначає Financial Times. При цьому, за інформацією газети, радником кредиторів визначено компанію Blackstone Group LP, яка спеціалізується на наданні послуг з фінансового й інвестиційного консультування.

Реструктуризація, наголошують в Financial Times, є однією із складових загального пакета фінансових інструментів допомоги Україні. «Переговори обіцяють бути жорсткими. Інвестори, як відзначають джерела, близькі до переговорів, не готові до «стрижки», - повідомила Financial Times. – До того ж, проблематичними виглядають переговори з Росією. Москва, яка надала колишньому проросійському уряду України кредит у 3 млрд дол. в обмін на бонди (наприкінці 2013 року - УНІАН), вже звернула увагу, що не готова до реструктуризації боргу як такої. При цьому міністр фінансів України Наталія Яресько зазначила, що якихось спеціальних пропозицій до окремих кредиторів, включаючи Росію, не буде».

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У зв'язку з цим, зазначає видання, кредитори вже продумують можливі варіанти розв‘язання проблеми: якщо Росія не погодиться на реструктуризацію, Україні доведеться зробити жорсткішими умови для інших кредиторів, а це, у свою чергу, підвищить ризики виконання нової програми МВФ.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін вперше озвучив плани з реструктуризації частини держборгу під час обговорення нової програми кредитування економіки з Міжнародним валютним фондом. МВФ схвалив програму для України 11 березня. Обсяг фінансування становитиме 17,5 млрд дол., термін - 4 роки. Перший транш кредиту в розмірі 5 млрд дол. Україна одержала 13 березня.

Міністр фінансів Наталія Яресько заявила, що український уряд з 13 березня почне консультації з тримачами частини суверенного боргу з метою поліпшити структуру цього боргу. За її словами, ці переговори можуть тривати декілька місяців, щонайменше до травня, а обсяг заборгованості до реструктуризації становить близько 15 млрд дол. При цьому загальна заборгованість з держбондів - близько 17 млрд дол. Обсяг боргу, який Україна повинна виплатити в 2015 році, становить 11 млрд дол. Загальний обсяг держборгу - близько 70 млрд дол.

Джерела, близькі до переговорів, відзначали, що Україна допускає різні варіанти реструктуризації - аж до списання частини боргу, а також пропонує включити в пакет бондів до реструктуризації папери державних холдингів «Укравтодор», КБ «Южне», Держадміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця», двох держбанків – «Ощадбанку» і «Укрексімбанку» і бонди Київської міської державної адміністрації. Українська сторона пропонує розподілити ці папери на дві групи і вести переговори по кожній з цих груп.

Вперше про фонд Franklin Templeton і скупці ним українського боргу Financial Times повідомила в листопаді 2013 року, опублікувавши інформацію про те, що Franklin Templeton викупив прямий державний борг України в обсягу 5 млрд дол. Операція, як наголошувалось, відбулася ще в серпні 2013 року. Операція із скуповування боргу була здійснена під керівництвом Майкла Хазенстаба, відомого тим, що саме він провів скуповування держборгу Ірландії.

Відтак, наприкінці 2013 року, фонд наростив обсяг скупленого держборгу до 6,4 млрд дол. і став найбільшим приватним кредитором України - власником більш як третини зовнішніх валютних облігацій України.

У квітні 2014 року Franklin Templeton заявив про намір зберігати свої інвестиції в Україні, оскільки країна володіє добрим довгостроковим потенціалом.