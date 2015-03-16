Нафтогаз отримав із бюджету України 17,2 мільярда гривень

Міністерство фінансів України здійснило випуск облігацій внутрішньої держпозики для докапіталізації Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на загальну суму 17,2 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

«Упродовж лютого Міністерство фінансів України здійснило випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» на загальну суму 17,2 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

За інформацією НБУ, середньозважена дохідність випущених ОВДП становила 14,5% річних.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів ухвалив рішення збільшити статутний капітал НАК «Нафтогаз України» на 31,5 млрд грн за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики для розрахунків за імпортний газ.

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Згідно з рішенням Кабміну, цінні папери випускаються з терміном обігу до 10 років і ставкою до 14,5% річних.

У серпні 2014 року Кабмін докапіталізував «Нафтогаз» на 63,272 млрд грн за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики.

Більша частина виручених коштів пішла на купівлю і резервування на рахунках «Нафтогазу» 3,1 млрд доларів для погашення боргів перед «Газпромом».