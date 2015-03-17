МЗС: у Криму незаконно «націоналізували» понад 400 українських підприємств

Росія незаконно націоналізувала в Криму понад 400 українських підприємств та захопила 18 газових родовищ.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві МЗС України щодо роковин незаконної окупації Росією Автономної Республіки Крим.

«Росія здійснює цілеспрямоване пограбування України. Понад 400 українських підприємств незаконно націоналізовано, незаконно використовуються надра України, захоплено 18 газових родовищ. Авантюрна і злочинна політика окупаційної влади веде Крим до економічної, соціальної та екологічної катастрофи», - наголошується в заяві.

Читайте такожСвітове співтовариство має посилити тиск на Росію задля повернення Криму Україні - МЗС

Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і ряд інших країн ввели проти Росії санкції.