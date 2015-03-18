МВФ пропонує Кабміну не використовувати ПДВ-облігації

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд не вбачає необхідності у подальшому використанні облігацій внутрішньої державної позики для погашення заборгованості з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ-облігацій) суб'єктам підприємництва України. Згідно з документами Фонду, розміщеними на сайті організації, випуск паперів пропонують звести до нуля вже з 2015 року.

Можливе поновлення випуску ПДВ-облігацій також не передбачається аж до 2020 року.

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Вперше про можливість випуску ПДВ-облігацій в березні 2014 року заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він підкреслював, що йдеться не про казначейські векселі, а про повноцінні внутрішні державні зобов'язання, які можуть бути використані для виплати заборгованості з відшкодування ПДВ, яка на початок 2014 року становила близько 16,7 млрд грн.

Кабмін 21 травня 2014 року прийняв рішення випустити ПДВ-облігації номінальною вартістю 1 тис. грн, терміном обігу 5 років і ставкою купона на рівні облікової ставки НБУ на загальну суму 7 млрд грн. Перший транш ПДВ-облігацій на 3,5 млрд грн Мінфін випустив 8 липня, другий - на 2,2 млрд грн - 29 липня, а третій на 955 млн грн - 21 серпня. Потім Мінфін випустив ще два транші облігацій.

На початку вересня 2014 року обсяг виданих облігацій становив 6,4 млрд грн. Найбільшими власниками ПДВ-облігацій стали металургійні компанії - «Арселорміттал Кривий Ріг», Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, який контролює швейцарська гірничорудна компанія Ferrexpo, і корпорація ІСД. За інформацією Держказначейства, «Арселорміттал Кривий Ріг» отримав ПДВ-облігацій на 1,55 млрд грн, Полтавський ГЗК - на 1,36 млрд грн, ІСД - на 1,3 млрд грн.

У числі інших великих власників ПДВ-облігацій - Єристівський ГЗК, також контрольований Ferrexpo (159,4 млн грн), компанія «Кернел-Трейд», підрозділ агрохолдингу «Кернел» (190 млн грн), а також агрокомпанії - «Райз», що входить в групу компаній "Укрлендфармінг" (253,7 млн грн), «Сантрейд», що входить до агрохолдингу Bunge (156,1 млн грн).

У грудні 2014 року Мінфін здійснив останній на даний момент випуск ПДВ-облігацій на суму 55,420 млн грн.

Погашення боргу за облігаціями здійснюється до 23 грудня 2019 року кожні шість місяців в розмірі 10% номінальної вартості, яка з однієї облігації складає 1 тис. грн. Відсотки за облігаціями будуть виплачуватися двічі на рік - у червні та грудні, починаючи з червня 2015 року.