Депутати знизили кворум для всіх акціонерних товариств

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 275 народних депутатів із 317, зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема, від "Опозиційного блоку" - 7, групи "Відродження" - 1 та "Самопомочі" - 2.

Як зазначається у пояснювальній записці, законом України від 13 січня 2015 року № 91-VIII "Про внесення змін до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо кворуму загальних зборів акціонерних товариств з мажоритарними корпоративними правами держави" внесено зміни, відповідно до яких положення щодо зниження кворуму запроваджено лише щодо акціонерних товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави і в якому держава є власником 50 і більше відсотків простих акцій товариства, а щодо всіх інших – відповідні зміни наберуть чинності лише з 1 січня 2016 року.

"З метою забезпечення єдиного недискримінаційного підходу держави до всіх акціонерних товариств проектом закону пропонується вже зараз (а не з 1 січня 2016 року) запровадити зниження кворуму для всіх акціонерних товариств, у тому числі, товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави і в якому держава є власником 50 і більше відсотків простих акцій товариства", - говориться у пояснювальній записці.

Також законом забезпечується дієвий механізм виплати дивідендів акціонерним товариством шляхом надання акціонеру товариства права звертатися до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріусом у разі невиплати товариством дивідендів.

Так, запропонованими змінами у статі 41 закону встановлюється, що загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше ніж 50 відсотків (нині - не менш як 60 відсотків) голосуючих акцій.

Для вирішення питання, право голосу з якого надається відповідно до частини п'ятої статті 26 цього Закону власникам привілейованих акцій, або питання, при розгляді якого голоси власників привілейованих акцій товариства підраховуються окремо відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 26 цього закону, загальні збори вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за умови реєстрації для участі у загальних зборах також акціонерів, які сукупно є власниками більше ніж 50 відсотків (нині - не менш ніж 60 відсотків) привілейованих акцій (кожного класу привілейованих акцій), що є голосуючими з цього питання.

Також зі статті виключається частина, згідно з якою загальні збори акціонерного товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави і в якому держава є власником 50 і більше відсотків простих акцій товариства, мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше ніж 50 відсотків голосуючих акцій.

Зі статті 55 вилучається положення щодо того, що статутом товариства може встановлюватися більша кількість членів наглядової ради, необхідна для визнання її засідань правомочними.

Водночас, встановлюється, що у разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правоможними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

Законом частина друга статті 30 закону після абзацу другого доповнюється положеннями щодо того, що у разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом першим цієї частини, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

У разі невиплати дивідендів у строк, визначений абзацами першим та другим цієї частини, або у строк, що установлений загальними зборами відповідно до абзацу третього цієї частини для виплати дивідендів у разі, коли він менший ніж строк, передбачений абзацом першим та другим цієї частини, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Також частина перша статті 38 доповнюється положенням про те, що права акціонерів щодо внесення зазначених пропозицій та порядок їх внесення, передбачені цією статтею, не можуть змінюватися статутом акціонерного товариства.

Йдеться про те, що кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пунктів 2 та 4, які набирають чинності через два місяці з дня офіційного опублікування.

Передбачається визнати таким, що втратив чинність, Закон України “Про внесення змін до статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства” щодо кворуму загальних зборів акціонерних товариств з мажоритарними корпоративними правами держави”.

Також встановлюється, що статути акціонерних товариств до приведення їх у відповідність із цим законом застосовуються в частині, що не суперечить вимогам цього закону.