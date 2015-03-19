Кабмін вирішив прискорити приватизаційні процеси

Кабінет міністрів України на своєму засіданні цього тижня схвалив підготовлені Фондом державного майна України зміни до законодавства про скасування норми з обов'язкового продажу на біржах 5-10% пакетів акцій стратегічних підприємств, що приватизуються, повідомило УНІАН джерело в уряді.

Співрозмовник агентства зазначив, що найближчим часом ці зміни у вигляді урядового законопроекту буде направлено на розгляд Верховної Ради.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна направив до Кабінету міністрів України проект змін до Закону України "Про приватизацію державного майна", відповідно до якого пропонувалося скасувати норму закону про обов'язковий продаж на фондових біржах 5-10% пакетів акцій об'єктів групи «Г», до яких належать стратегічні підприємства. Обов'язковий продаж невеликих пакетів акцій пропонується скасувати з метою "прискорення приватизаційних процесів".

Відповідно до діючих на сьогодні норм Закону України "Про приватизацію державного майна", для підприємств групи «Г», що приватизуються, обов'язковим є виставлення перед приватизаційними конкурсами пакетів їх акцій у розмірі 5-10% на фондових біржах із метою визначення їх ринкової вартості.