За 30% акцій Борщагівського хімфармзаводу боротимуться дві компанії

До участі в запланованому на 20 березня аукціоні на фондовій біржі «Перспектива» з продажу 29,95% акцій Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу допущено дві компанії – фондова компанія «Куб» і «Ді Ен Кей Капітал», повідомили УНІАН на біржі.

Як зазначили на біржі, фондова компанія «Куб» діє в інтересах фармацевтичної фірми «Дарниця», «Ді Ен Кей Капітал» в інтересах компанії «Пантеон К». Всього на участь в аукціоні подавали документи 5 компаній, проте з них лише двоє зробили гарантійний внесок.

Як повідомляв УНІАН, департамент комунальної власності Києва на 20 березня запланував виставити на аукціоні на фондовій біржі «Перспектива» 29,95% акцій Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу. Стартова ціна пропонованого до продажу пакета становить 143 млн 200 тис. грн.

Раніше планувалося провести аукціон 27 лютого, проте він був призупинений.

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Довідка УНІАН. 22 вересня 2011 року депутати Київради внесли до Програми приватизації комунального майна зміни, згідно з якими дозволяється приватизація пакета акцій Борщагівського хімфармзаводу, що належить територіальній громаді.

ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" створено 15 січня 1997 року, займається виробництвом готових лікарських засобів.

У власності підприємства знаходиться земельна ділянка площею 36,65 га і будівлі загальною площею понад 45 тис. кв. м.

29,95% акцій Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу належать територіальній громаді Києва.