«Дарниця» купила 30% Борщагівського хімфармзаводу

Як передає кореспондент УНІАН, реалізаційна ціна пакета становила 171 млн 844 тис. грн, що на 28,64 млн грн більше його початкової ціни (143 млн 200 тис. грн).

Всього в торгах брало участь дві компанії.

Друга компанія - «Ді Ен Кей Капітал», яка діяла в інтересах компанії «Пантеон».

Під час торгів було проведено двокрокове підвищення ціни. Розмір одного кроку становив 10% від стартової ціни.

В результаті торгів фондова компанія "Куб" запропонувала найвищу ціну в розмірі 171 млн 844 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, департамент комунальної власності Києва виставив 20 березня на аукціоні на фондовій біржі «Перспектива» 29,95% акцій Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу. Стартова ціна запропонованого до продажу пакета становила 143 млн 200 тис. грн.

Раніше планувалося провести аукціон 27 лютого, однак він був призупинений.

Довідка УНІАН. 22 вересня 2011 року депутати Київради внесли в Програму приватизації комунального майна зміни, згідно з якими дозволяється приватизація пакета акцій Борщагівського хімфармзаводу, що належить територіальній громаді.

ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" створено 15 січня 1997 року, займається виробництвом готових лікарських засобів.

У власності підприємства перебуває земельна ділянка площею 36,65 га та будівлі загальною площею понад 45 тис. кв. м.

29,95% акцій Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу належать територіальній громаді Києва.