Менеджмент держкомпанії потрібно призначати прозоро, зокрема в «Укртранснафті» - Філатов

Менеджмент державної компанії має призначатися прозоро, зокрема в «Укртранснафті».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам народний депутат Борис Філатов, коментуючи вчорашні події.

Він відзначив, що не схвалює дії «жодної зі сторін», але у державну компанію «призначати новий менеджмент треба прозоро, а не ставити туди своїх ручних клоунів».

Як сказав Філатов, «вся огидна дія, що вчора відбувалася, є наслідком того, що під загальний інформаційний і медійний шум, пов'язаний з ухваленням закону про зміну кворуму, який стосується і «Укрнафти» (УНІАН: 19 березня парламент ухвалив урядовий закон про зміни до закону про акціонерні товариства, яким передбачено зниження кворуму для зборів акціонерних товариств), деякі люди, які, швидше за все, мають стосунок до вищих посадовців держави (я не знаю і поки що не казатиму, про кого може йтися), спробували змінити менеджмент «Укртранснафти».

За словами Філатова, держава має «наводити лад і здійснювати всі дії, пов'язані з контролем за майном, але так, як це було зроблено вчора, тихо, під покривом ночі, без відповідних документів Кабінету міністрів, без дотримання процедури, із застосуванням незрозумілої охоронної фірми, з призначенням незрозумілої людини на прізвище Мірошник, який є родичем міністра інформації «ЛНР» Мірошника, неприпустимо».

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Як повідомляв УНІАН з посиланням на НАК «Нафтогаз України», яка контролює 100% акцій «Укртранснафти», 19 березня наглядова рада компанії усунула Олександра Лазорка від виконання обов'язків голови правління «Укртранснафти». Іншим рішенням наглядова рада обрала колишнього співробітника СБУ Юрія Мірошника тимчасово виконуючим обов'язки голови правління «Укртранснафти».

Лазорко вважає ці рішення необгрунтованими. За його словами, підставою для його усунення може бути тільки здійснення ним якоїсь злочинної бездіяльності або завдання шкоди компанії «Укртранснафта».

Він розповів, що 19 березня в його кабінет прийшли голова наглядової ради компанії Олександр Савченко, який також є директором департаменту з безпеки «Нафтогазу», в супроводі близько 10 чоловік. За словами Лазорка, Савченко мав вручити йому протокол наглядової ради про тимчасове усунення від керівництва. «Савченко дав мені завірену копію протоколу з власним підписом, без підписів членів наглядової ради», - сказав Лазорко, відзначивши, що в компетенцію наглядової ради, дійсно, входить усунення голови правління «Укртранснафти» за результатами або на період службового розслідування.

«До сьогодні ніякої службової перевірки «Нафтогазом України» не здійснювалося і претензій до мене з боку галузевого міністерства (Міненерговугілля) і керівництва НАК не було», - наголосив Лазорко.

«Я сказав про це Савченку, який мені відповів: «Ви що, Інтернет не читаєте? Ви ж знаєте, що є такий депутат Сергій Лещенко з «Української правди», який проводить своє службове розслідування і стверджує, що ви незаконно витрачаєте державні гроші», - повідомив Лазорко і зазначив, що після слів Савченка до його кабінету, виламавши двері, увірвалися 10 чоловік. «Коли я все це побачив, узяв речі й пішов до кабінету фінансового директора з тим, щоб далі справами займалися представники охорони компанії», - відзначив Лазорко.

Він також заявив, що за атакою на «Укртранснафту» криється спроба відібрати близько 2 млрд грн коштів підприємства.

Крім того, однією з версій атаки на держкомпанію Лазорко назвав судові спори з приватними компаніями, що контролюються народним депутатом Ігорем Єремеєвим, які шляхом підкупу судді намагалися оволодіти кількома десятками тисяч тонн нафти, що знаходиться в нафтопроводах компанії.