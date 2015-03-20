Україна у квітні хоче випустити єврооблігації на мільярд доларів під гарантії США

Міністр фінансів України Наталія Яресько сказала у п'ятницю, що вона почала зустрічі з основними кредиторами України і розраховує до кінця квітня випустити євробонди на суму $1 мільярд під гарантії уряду США, пише Рейтер.

За її словами, завдяки кредитним гарантіям учасники ринку оцінюють ризик облігацій на рівні суверенного ризику США.

"В іншому випадку ми б не змогли отримати доступ на ринок у цей час", - сказала Яресько Рейтер.

За її словами, облігації буде випущено згідно з чотирирічною програмою Міжнародного валютного фонду на суму $17,5 мільярда, схваленою 11 березня. Програма розблокує іншу міжнародну допомогу Україні на суму $7,5 мільярда, включаючи гарантії уряду США.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня Україна і США підписали декларацію про надання Києву кредитних гарантій уряду Сполучених Штатів в обсязі 2 млрд дол. Тоді ж міністр фінансів США Джейкоб Лью заявив, що уряд США має намір запропонувати Конгресу збільшити пакет кредитних гарантій до 3 млрд дол. у разі проведення реформ у сфері подолання корупції, реформування енергосектору, поліпшення ділового клімату.

Надання державних гарантій від уряду США стало не першим подібним кроком щодо України. У квітні 2014 року Конгрес і Сенат США вже ухвалювали рішення виділити Україні 1 млрд дол. фінансових гарантій. Улітку 2014 року Україна розмістила суверенні бонди під гарантії уряду США на 1 млрд дол.

Уряд Сполучених Штатів також готовий надати Україні додатковий обсяг фінансової допомоги у вигляді державних гарантій на 1 млрд дол. до кінця 2015 року за умови реалізації плану реформ у країні.

Кошти може бути надано понад уже існуючі фінансові домовленості між Україною та США, досягнуті у січні поточного року.