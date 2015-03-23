Російські держоблігації будуть виключені з індексів JP Morgan Chase

Американська банківська група JP Morgan Chase виключить російські державні облігації з двох індексів через зниження рейтингу боргових зобов'язань з боку агентств Moody's та Standard&Рoor's до спекулятивного рівня, передає «Газета.Ru» з посиланням на видання The Wall Street Journal.

Читайте такожMoody's знизило до "сміттєвого" рівня рейтинги 14 російських компаній, серед них "Газпром" і "Лукойл"Мова йде про два індекси сімейства EMBI і GBI-EM. Виключення російських бондів з EMBI відбудеться 31 березня, з GBI-EM - 30 квітня.

Російські держоблігації залишаться в тих індексах банку, де не потрібна наявність рейтингу інвестиційного рівня.

Виключення з індексів спричинить за собою крок з боку біржевих фондів ETF, які повинні будуть позбутися російських паперів в своєму інвестиційному портфелі.

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