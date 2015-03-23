Україна випустить євроблігації на мільярд доларів під гарантії США у квітні - травні

У квітні-травні поточного року Міністерство фінансів України планує здійснити випуск єврооблігацій обсягом 1 млрд дол. під державні гарантії уряду США, повідомляється на сайті Мінфіну з посиланням на міністра фінансів Наталію Яресько.

За її словами, завдяки кредитним гарантіям, учасники ринку будуть оцінювати ризик українських єврооблігацій на рівні суверенного ризику США. «Інвестори братимуть до уваги той факт, що ці облігації забезпечені урядом США», - наводяться у повідомленні слова Яресько.

Міністр зазначила, що надання держгарантій США для розміщення єврооблігацій урядом України - лише один із багатьох заходів фінансової підтримки, що надаються зараз нашій країні від інших країн і міжнародних організацій. Зокрема, загальний обсяг фінансової підтримки, без урахування нового кредиту МВФ обсягом 17,5 млрд дол., становить 7,2 млрд дол. США.

Також повідомляється, що допомога буде отримана в рамках домовленостей про міжнародну фінансову підтримку України від дво- і багатосторонніх партнерів, яка була «розблокована» завдяки прийнятій 11 березня новій чотирирічній програмі між Україною та МВФ.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. строком на 4 роки. Перший транш у рамках нової програми в 5 млрд дол. отримано 13 березня.

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Помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд у ході виступу на засіданні Комітету у закордонних справах Конгресу США 5 березня заявила, що уряд Сполучених Штатів готовий надати Україні додатковий обсяг фінансової допомоги у вигляді державних гарантій на 1 млрд дол. до кінця 2015 року за умови реалізації плану реформ в країні. За її словами, кошти можуть бути надані понад вже існуючі фінансові домовленості між Україною і США, досягнуті у січні поточного року.

Наприкінці січня Україна і США підписали декларацію про надання Києву кредитних гарантій уряду Сполучених Штатів в обсязі 2 млрд дол. Тоді ж міністр фінансів США Джейкоб Лью заявив, що уряд США має намір запропонувати Конгресу збільшити пакет кредитних гарантій до 3 млрд дол. У разі проведення реформ у сфері подолання корупції, реформування енергосектора, поліпшення ділового клімату.

Надання державних гарантій від уряду США стало не першим таким кроком щодо України. У квітні 2014 р. Конгрес і Сенат США вже приймали рішення виділити Україні 1 млрд дол. фінансових гарантій. Влітку 2014 р. Україна розмістила суверенні бонди під гарантії уряду США на 1 млрд дол.