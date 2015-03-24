Україна запропонувала кредиторам комбінацію заходів із реструктуризації боргу

09:11, 24 березня 2015
Фондовий ринок
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Ситуація на Донбасі - головний ризик для економіки України, наголосила міністр фінансів.

Яресько: реструктуризация - единственный выход / Фото УНИАН

Україні запропоновано значний обсяг фінансової допомоги по лінії Міжнародного валютного фонду і від інших кредиторів, проте країні буде потрібний додатковий обсяг коштів із зовнішніх джерел, заявила в інтерв'ю Financial Times міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Цих коштів вистачить, щоб стабілізувати банківську і фінансову систему, але надалі нам потрібний додатковий пакет допомоги, - сказала міністр. - Це має бути інвестиційна допомога, яка змусить економіку запрацювати».

Яресько подякувала за вже надану підтримку уряди країн Великої сімки та міжнародних кредиторів, проте звернула увагу на те, що Україна сьогодні зіткнулася з найскладнішими історичними викликами. «Ми, за великим рахунком, один на один протистоїмо агресору», - сказала Яресько. Вона підкреслила, що ситуація на сході України - це найголовніший ризик для макроекономіки. «Режим припинення вогню - дуже хиткий, але ми сподіваємося, що наші кредитори зрозуміють це», - зазначила міністр.

Вона звернула увагу, що зараз Мінфін веде непрості переговори про реструктуризацію боргу. «Реструктуризація - це єдине рішення, яке дасть змогу впоратися з борговим навантаженням», - зазначила Яресько, додавши, що Україна пропонує кредиторам комбінацію заходів, включаючи скорочення купонних виплат за бондами і скорочення номіналу паперів.

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Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш у рамках нової програми в 5 млрд дол. отримано 13 березня. Ще близько 7,5 млрд дол. можуть прийти в Україну по лінії ЄБРР, Світового банку і Європейського інвестиційного банку.

Крім того, Україна почала переговори з реструктуризації заборгованості в обсязі 15 млрд дол. при загальному обсязі боргу в 70 млрд дол.

Джерела, близькі до переговорів, зазначали, що Україна допускає різні варіанти реструктуризації, аж до списання частини боргу, а також пропонує включити в пакет бондів до реструктуризації папери державних холдингів «Укравтодор», КБ «Південне», Держадміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця», двох держбанків - «Ощадбанку» і «Укрексімбанку» і бонди Київської міської державної адміністрації. Українська сторона пропонує розділити ці папери на дві групи і вести переговори щодо кожної з цих груп.

Американський інвестиційний фонд Franklin Templeton як один з основних приватних власників українських євробондів очолив групу кредиторів, з якими уряд України почав переговори про реструктуризацію. При цьому кредитори відразу ж зазначили, що переговори обіцяють бути жорсткими і проблематичними, особливо в світлі переговорів з Росією. Москва вже звернула увагу, що не готова до реструктуризації боргу. Однак міністр фінансів України Наталія Яресько зазначила, що якихось спеціальних пропозицій до окремих кредиторів, включаючи Росію, не буде.

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