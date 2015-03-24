Американський інвестбанк Cantor Fitzgerald підвищив прогноз вартості Apple до $1 трильйона

Американський інвестбанк Cantor Fitzgerald підвищив прогнозну вартість компанії Apple до $1 трлн, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Financial Times.

Читайте такожApple оголосила ціни на свої "розумні " годинники і представила новий MacBookАналітики інвестбанку збільшили цільову вартість акцій за $160 до $180 за папір. Враховуючи кількість акцій Apple, зареєстрованих на 9 січня поточного року, загальна вартість компанії зростає до $1,05 трлн.

Підвищення прогнозної вартості пов'язане з поліпшенням ринкових показників Apple, в числі яких зазначається випуск годинника Apple Watch, значне зростання продажів в Китаї, а також вихід компанії на ринки потокового телебачення і електроавтомобілів.

В даний час капіталізація Apple становить $740,9 млрд.