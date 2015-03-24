Росія поки ігнорує переговори про реструктуризацію боргу України

Україна офіційно запросила Росію взяти участь у переговорах про реструктуризацію боргу, але поки не отримала відповіді.

Як пише Рейтер, про це повідомила міністр фінансів країни Наталія Яресько.

Росія тримає держоблігації України на суму $3 мільярди з терміном обігу до грудня, які необхідно реструктурувати за умовами програми допомоги Міжнародного валютного фонду, погодженої в березні.

Представники російського уряду, зокрема міністр фінансів Антон Сілуанов, казали, що не реструктуруватимуть борг, і Яресько повідомила, що Росія не відреагувала на питання про переговори.

"Ми запрошували їх для консультацій, ми зв'язалися з ними офіційно і не отримали відповіді, - сказала вона на заході, організованому лондонським дослідним інститутом OMFIF. - Зараз усе, що в нас є, - безліч публічних заяв від російського уряду. Ми сподіваємося провести спільні переговори з Росією".

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Яресько сказала, що мета України - досягти правової угоди з кредиторами до червневої перевірки МВФ, тоді як фактична реструктуризація може бути завершена пізніше.

Вона також сказала, що $10 мільярдів, які МВФ переведе Україну цього року, повинні стабілізувати банківську і фінансову системи країни.

"Я думаю, що програми МВФ, із якої ми отримаємо $10 мільярдів цього року... повинно бути достатньо, щоб стабілізувати банківську і фінансову системи", - сказала Яресько.

Крім того, уряд шукає можливості прискорити приватизацію, заявила вона, додавши, що йде вибір компаній, які підуть з молотка у третьому та четвертому кварталах поточного року.