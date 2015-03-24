Акції Airbus і Lufthansa обвалилися через авіакатастрофу у Франції

Акції авіагрупи Airbus зазнали різкого падіння на Паризькій фондовій біржі у вівторок після появи інформації про катастрофу літака Airbus А320 в департаменті Альпи Верхнього Провансу.

Про це повідомляє французьке видання Le Figaro, передає «Європейська правда».

О 11.58 (10.58 за Гринвічем) акції компанії втратили 1,77%, до 58,94 євро, після короткого падіння більш ніж на 2%, в той час як індекс CAC 40 впав на 0,26%.

У свою чергу акції компанії Lufthansa втратили 2,20%, до 13,25 євро, оскільки літак, який зазнав катастрофи, належав компанії Germanwings, дочірній компанії німецького концерну.

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Як повідомлялося, у вівторок на півдні Франції розбився пасажирський літак Airbus 320 авіакомпанії Germanwing. За попередніми даними, на борту було 148 пасажирів і 6 членів екіпажу.