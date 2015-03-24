УБ поки не виключатиме з індексного кошика акції підприємств із зони АТО

Українська біржа поки не буде виключати зі свого індексного кошика акції емітентів, які знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції, повідомив в інтерв'ю УНІАН голова правління Української біржі Олег Ткаченко.

«Головний критерій знаходження цінних паперів в індексному кошику Української біржі - їхня ліквідність. Якщо є постійна активність щодо паперів, обіг яких дозволено в Україні, то вони мають право бути в індексі, - зазначив він. - Звичайно, ми б хотіли, щоб емітенти індексних паперів, які активно торгуються, не мали ризиків для своєї діяльності».

Ткаченко також повідомив, що на сьогодні сформовано список на виключення з індексу, в якому перебувають підприємства з зони АТО, однак на останньому засіданні індексного комітету, зваживши всі «за» і «проти», було прийнято рішення, що ці цінні папери і надалі можуть знаходиться в розрахунковій базі індексу.

«Ризики є, що може трапитися, але будемо дивитися, що буде далі», - зазначив Ткаченко.

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Як повідомляв УНІАН, індекс українських акцій UX складається з 10 підприємств-емітентів, 4 з яких (Алчевський меткомбінат, Авдіївський коксохім, Єнакіївський метзавод і «Донбасенерго») знаходяться безпосередньо в зоні АТО.