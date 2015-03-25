Порошенко схвалив зміни до закону про акціонерні товариства

Президент України Петро Порошенко підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства".

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається у повідомленні, «документом вносяться зміни до статей 30, 38, 41, 55, якими запроваджується єдиний підхід до зниження кворуму для всіх акціонерних товариств, у тому числі тих, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави і де вона є власником 50% і більше простих акцій».

«Цей крок наближає законодавство України до міжнародних стандартів щодо кворуму загальних зборів акціонерних товариств та запроваджує нормальний підхід, коли для прийняття рішення в акціонерному (колективному) підприємстві необхідно 50% голосів акціонерів плюс 1 голос», - говориться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що документом вдосконалюється механізм обрання та діяльності органів акціонерного товариства, забезпечується дієвий механізм виконання рішень товариства щодо виплати дивідендів.

«Запроваджені механізми також сприятимуть додатковим надходженням до Державного бюджету України в результаті підвищення ефективності прийняття та виконання рішень про виплату дивідендів акціонерними товариствами, у статутних капіталах яких є корпоративні права держави», - повідомляє прес-служба і зазначає, що «таким чином Закон сприятиме захисту інтересів держави».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 19 березня ухвалила урядовий законопроект про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» (щодо виплати дивідендів акціонерним товариством) (№2273).

Згідно з внесеними змінами, положення про зниження кворуму застосовується тільки до акціонерних товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави і в яких держава є власником 50 і більше відсотків простих акцій товариства, а щодо всіх інших - відповідні зміни набудуть чинності лише з 1 січня 2016 року.