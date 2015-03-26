Дубай продає весь свій пакет акцій Лондонської фондової біржі

Дубайська біржа прийняла рішення продати весь свій пакет акцій Лондонської фондової біржі (LSE), який становить 60,4 млн акцій або 17,4% від загального числа, передає Reuters.

Імовірно, на угоді Borse Dubai заробить $ 2,23 млрд (1,5 млрд фунтів стерлінгів).

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Біржа Дубая купила 28% акцій LSE у вересні 2007 року. Це була частина більш великої покупки, метою якої був перехід контролю над шведською NASDAQ від OMX до Borse Dubai. Після цього Дубай почав позбуватися акцій Лондонської біржі. Так, у вересні 2014 року Borse Dubai продала 8,5 млн акцій LSE (3,1%).