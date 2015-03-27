Скандал у родині Ротшильдів: дві гілки династії сперечаються за право на ім'я

Представники знаменитої династії Ротшильдів сперечаються один з одним за право на ім'я, передає «Газета.Ru» з посиланням на видання The Financial Times.

Як зазначає FT, це відбувається більш ніж через 200 років після того, як перший Ротшильд здобув статок у європейській банківській системі. Тепер дві гілки династії можуть зіткнутися один з одним у французькому суді.

Читайте такожЕнергетичної незалежності не буде. Ще довго За словами джерел, французько-швейцарська Edmond de Rothschild Group виступає проти французької Rothschild & Cie. В Edmond de Rothschild Group стверджують, що Rothschild & Cie неправомірно називає себе «батьківською структурою групи Ротшильд». «Жодна структура не має права пред'являти одноосібну вимогу на ім'я Ротшильд», - повідомило джерело, близьке до Edmond de Rothschild Group.

Paris-Orléans (головна компанія Rothschild & Cie) відмовилася від коментарів, але джерело, знайоме з ситуацією, заявило, що компанія не отримувала жодних документів, пов'язаних з цією справою.