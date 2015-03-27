Moody's знизило рейтинги Києва і Харкова

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service слідом за зниженням суверенного рейтингу України знизило довгострокові рейтинги Києва і Харкова до загальнодержавного рівня «Ca» з «Caa3» з негативним прогнозом. Як зазначається в повідомленні агентства, основна причина зниження рейтингів - потенційні очікування втрат кредиторів у рамках проведення реструктуризації частини держборгу України.

«Муніципальні євробонди Києва входять до загального пакету уряду з реструктуризації боргу. У цьому зв'язку рейтинг «Са» для Києва відображає очікування втрат інвесторів, а негативний прогноз відображає невизначеність умов реструктуризації боргу, - йдеться у повідомленні. - Рейтинг «Са» для Харкова відповідає суверенному рейтингу, оскільки Харків багато у чому залежить від інституціональної, фінансової та макроекономічної ситуації в країні. Крім того, Харків прострочив платіж за кредитом, виданим «Укрексімбанком» під проекти Євро-2012».

Як повідомляв УНІАН, 25 березня Moody's Investors Service знизило довгостроковий суверенний рейтинг України до рівня «Ca» з «Caa3» з негативним прогнозом. Рейтингові дії зумовлені проведенням переговорів щодо реструктуризації частини державного боргу, включаючи борги за євробондами держави, державних холдингів і за муніципальними паперами Київської міської адміністрації.

Опитані УНІАН експерти відзначали, що зниження суверенних рейтингів України до переддефолтного рівня - це скоріше стрес-тест поточної ситуації, а не індикатор очікуваного дефолту країни.