Державний «Укрексімбанк» попросив кредиторів про відтермінування виплати $750 мільйонів боргу

Державний «Укрексімбанк» звернувся до інвесторів з проханням відтермінувати погашення євробондів із терміном обігу до 27 квітня 2015 року на 750 млн дол. на 3 місяці - до 27 липня 2015 року.

Про це йдеться у зверненні банку до інвесторів, текст якого є у розпорядженні УНІАН.

Згідно зі зверненням, збори власників єврооблігацій заплановано на 13 квітня 2015 року.

Банк, крім подовження термінів погашення, попросив власників до 27 липня відмовитися від застосування будь-яких прав, які можуть виникнути в результаті невиконання зобов'язань із початковим терміном погашення, після цієї дати власники цінних паперів матимуть право реалізувати свої права.

Читайте такожFitch знизило рейтинги «Укрексімбанку» і «Ощадбанку»

Як повідомляв УНІАН, «Укрексімбанк» у 2010 році розмістив п'ятирічні єврооблігації на 700 млн дол. зі ставкою купона 8,375% річних.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings 20 березня знизило довгострокові кредитні рейтинги в іноземній валюті найбільших українських державних банків «Укрексімбанку» і «Ощадбанку» до рівня «СС» із «ССС» і не виключає їх дефолту в світлі майбутньої реструктуризації держборгу.

«Укрексімбанк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших, 100% акцій банку належать державі.