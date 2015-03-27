Прохання «Укрексімбанку» до кредиторів не впливає на його платоспроможність - Мінфін

Звернення державного «Укрексімбанку» до інвесторів про подовження терміну погашення єврооблігацій не впливає на здатність банку виконувати зобов'язання перед своїми вкладниками, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

«Пріоритет уряду України - забезпечення стійкості фінансової системи країни, й зокрема - надійності банківських вкладів громадян у державних банках. Із цією метою наприкінці 2014 року уряд здійснив докапіталізацію «Укрексімбанку» й гарантує захист інтересів вкладників цього державного банку», - йдеться в повідомленні.

Мінфін нагадав, що «Укрексімбанк» звернувся до власників облігацій щодо згоди на подовження фінального терміну погашення й дати виплати бондів із 27 квітня 2015 до 27 липня 2015 року.

«Це тримісячне подовження терміну погашення облігацій необхідне для того, щоб дозволити «Укрексімбанку» провести переговори з їх власниками про довгострокове рішенні», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, державний «Укрексімбанк» звернувся до інвесторів із проханням відтермінувати погашення євробондів на 750 млн дол. із терміном обігу до 27 квітня 2015 року на 3 місяці - до 27 липня 2015 року.

Міжнародний валютний фонд 11 березня схвалив нову чотирирічну програму співпраці з Україною обсягом кредитування 17,5 млрд дол. Перший транш кредиту в розмірі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня. Згідно із заявою директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард, програма відкриває для України додаткові можливості фінансування загальним обсягом близько 40 млрд дол. і дозволяє вести переговори про реструктуризацію держборгу обсягом 15 млрд дол.

Довідка УНІАН. «Укрексімбанк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших, 100% акцій банку належать державі.