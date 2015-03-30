У Росії іноземців-акціонерів відсторонять від докапіталізації банків

У Росії міноритарні акціонери банків, що беруть участь у програмі держпідтримки на 1 трлн рублів, не будуть мати право голосу, пишуть "Известия".

Вони не зможуть скористатися своїм пріоритетним правом на викуп додаткової емісії акцій, випущених в її рамках, або заблокувати відповідне рішення топ-менеджменту банків. Відповідну поправку в закон «Про акціонерні товариства» прийняла Держдума в першому читанні.

Як пояснив один з розробників проекту, голова комітету Держдуми з власності Сергій Гаврилов, ці поправки необхідні для того, щоб закордонні акціонери російських банків не змогли саботувати процес.

Читайте такожСанкції США проти Росії прийняті назавжди - віце-президент «Роснефти»"Прийняті поправки виключають можливість блокування допдемісії акцій банків з боку іноземних міноритарних акціонерів в ході докапіталізації, - пояснив він. - Адже заблокувавши докапіталізацію, можна штучно спровокувати зниження обов'язкових нормативів банку, що дасть можливість закордонним кредиторам вимагати дострокового повернення кредитів. А це в свою чергу загрожує серйозними проблемами у банку. Цією поправкою ми усуваємо такий ризик і встановлюємо переважне право придбати привілейовані акції банків".

За словами Сергія Гаврилова, остаточно законопроект передбачається прийняти до кінця квітня.

Програма докапіталізації банків через облігації федеральної позики, що передбачає надання їм державної допомоги в розмірі 1 трлн рублів, стартувала в січні 2015 року.