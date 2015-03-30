Кабмін припускає можливість реструктуризації боргу Укрзалізниці, держбанків і Києва

Кабінет міністрів України визначив радниками Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці») і держпідприємств, які належать до сфери її управління, а також державних «Ощадбанку» і «Укрексімбанку» та Київської міської ради в разі реструктуризації ними зовнішнього боргу фінансову компанію Lazard і юридичну компанію White & Case.

Відповідну постанову №132 розміщено на сайті уряду.

Згідно з постановою, йдеться про реструктуризацію зовнішніх і внутрішніх позик, термін погашення яких настає до 2018 року включно.

Згідно з документом, послуги радників позичальники оплачуватимуть за рахунок власних коштів і бюджету Києва.

У постанові також вказується, що вартість послуг компанії Lazard становитиме 0,18% від суми операцій з реструктуризації боргу, а з юридичним радником White & Case визначатимуться окремими договорами.

Читайте такожПрохання «Укрексімбанку» до кредиторів не впливає на його платоспроможність - МінфінЯк повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд 11 березня схвалив нову чотирирічну програму співпраці з Україною обсягом кредитування 17,5 млрд дол. Перший транш кредиту у розмірі 5 млрд дол. Україна одержала 13 березня. Згідно із заявою директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард, програма відкриває для України додаткові можливості фінансування загальним обсягом близько 40 млрд дол. І дає змогу вести переговори про реструктуризацію держборгу в обсягу 15 млрд дол.

Україна почала переговори щодо реструктуризації боргів у п'ятницю, 13 березня. Як відзначали близькі до переговорів джерела, Україна поки що вивчає думку кредиторів, але не виключає різних форм реструктуризації, включаючи відстрочку платежів і списання частини боргу.