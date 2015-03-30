Абромавичус заявляє, що українські держкомпанії краще продати західним інвесторам

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України має намір до середини квітня внести на розгляд Кабінету міністрів перелік підприємств, які готуються до приватизації найближчим часом, а також внести зміни до процедури організації продажу активів, повідомив журналістам міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус.

«Узгоджений список подальшої приватизації ми передамо на Кабмін найближчим часом і потім у парламент, - сказав Абромавичус. - Крім того, зараз ми готуємо зміни до процедури продажу активів. Раніше ця схема була непрозора і неідеальна. Держава не винаймала радників, що є нормою. Тут будем вносити зміни... Зачекайте два тижні - побачите і список, і зміни».

При цьому міністр відзначив, що провести приватизацію необхідно з максимальною вигодою і бажано за участю західних інвесторів.

Читайте такожКабмін вирішив прискорити приватизаційні процеси «Хочеться продати західним стратегічним інвесторам. Вони більш прозорі, - сказав Абромавичус. - І треба сказати, що продаж ліцензій 3G показав, що інтерес інвесторів до України зберігається на хорошому рівні».

Міністр також відзначив, що інвестори зацікавлені в аграрних активах, інфраструктурних об'єктах та інших активах.

Як повідомляв УНІАН, згідно із затвердженим на 2015 рік державним бюджетом від приватизації планується одержати 17 млрд грн, від оренди - 544 млн грн.