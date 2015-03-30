Україна не буде піднімати тему реприватизації - Абромавичус

Українська влада не має наміру порушувати тему реприватизації активів в Україні, заявив журналістам міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус.

«Реприватизації бути не повинно. Чуток ходить багато. Але неправильно порушувати цю тему», - сказав міністр.

Читайте такожКабмін вирішив прискорити приватизаційні процеси

Раніше він повідомив, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі має намір до середини квітня винести на розгляд Кабінету міністрів України перелік підприємств, які готуються до приватизації найближчим часом, а також внести зміни у процедуру організації продажу активів.