Україна не буде піднімати тему реприватизації - Абромавичус
14:35, 30 березня 2015Фондовий ринок
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«Реприватизації бути не повинно. Чуток ходить багато. Але неправильно піднімати цю тему», - сказав міністр
Міністерство готує перелік підприємств для приватизації / Фото УНІАН
Українська влада не має наміру порушувати тему реприватизації активів в Україні, заявив журналістам міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус.
«Реприватизації бути не повинно. Чуток ходить багато. Але неправильно порушувати цю тему», - сказав міністр.
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Раніше він повідомив, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі має намір до середини квітня винести на розгляд Кабінету міністрів України перелік підприємств, які готуються до приватизації найближчим часом, а також внести зміни у процедуру організації продажу активів.
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