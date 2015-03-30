Мінфін після піврічної перерви відновить розміщення «військових» облігацій

Міністерство фінансів України планує у квітні відновити розміщення «військових» державних облігацій для юридичних осіб, останнє розміщення яких проводилося більш ніж півроку тому, у вересні минулого року.

Про це повідомляється у графіку розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на квітень, опублікованому на сайті Мінфіну.

Згідно з графіком, у квітні планується єдиний аукціон 2 числа, у ході якого інвесторам будуть запропоновані «військові» облігації терміном обігу 2 роки, випущені в обіг згідно з постановою Кабінету міністрів від 1 квітня 2014 р. №101.

Уряд випустив «військові» облігації для юросіб на 1 млрд грн номіналом 1 тис. грн терміном обігу 2 роки з дохідністю 7% річних і виплатою відсотків двічі на рік у 2014 році.

Згідно з правилами випуску облігацій, їх розміщення проводиться через первинних дилерів ОВДП, а залучені кошти спрямовуються на фінансування Збройних сил України та зміцнення обороноздатності країни.

Останній аукціон з розміщення цих облігацій проводився 18 вересня минулого року. Загалом торік Мінфін залучив від продажу «військових» облігацій для юросіб 113,903 млн грн, що становить 11,4% від загального обсягу їх випуску.

Також минулого року уряд випустив казначейські зобов'язання «військові» на 100 млн грн для фізичних осіб, розміщення яких проводилося через державний «Ощадбанк».

Як повідомляв УНІАН, Мінфін не залучав кошти до держбюджету на ОВДП-аукціонах у березні.

На ОВДП-аукціонах у лютому Мінфін залучив до держбюджету 298,265 млн дол. І 42,670 млн грн, у січні – 9,936 млрд грн.

Станом на 30 березня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 495,798 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 343,381 млрд грн, або майже 70% віж загального обсягу. У власності банків перебувають ОВДП на суму 102,270 млрд грн, нерезидентів – 272,530 млрд грн.

Відповідно до держбюджету на 2015 рік зі змінами, граничний обсяг дефіциту бюджету встановлено на рівні 76,3 млрд грн, стелю держборгу – 1,394 трлн грн.