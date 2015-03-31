Україна до кінця травня має домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргу

Міністерство фінансів, як ключовий орган влади, який веде переговори з кредиторами про реструктуризацію частини зовнішнього державного боргу, розраховує досягти компромісу у цьому питанні до кінця травня, повідомив журналістам перший заступник міністра фінансів України Ігор Уманський.

«Ми, як уряд, розпочали цю роботу (переговори з кредиторами щодо реструктуризації боргу - УНІАН) ... До кінця травня ми вийдемо на порозуміння з нашими кредиторами», - сказав Уманський.

Раніше міністр фінансів України Наталія Яресько підкреслювала, що кінець травня - це термін закінчення переговорів з реструктуризації, встановлений Україні ключовим інституційним кредитором країни - Міжнародним валютним фондом.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін вперше оголосив плани з реструктуризації частини держборгу під час обговорення нової програми кредитування економіки з Міжнародним валютним фондом. МВФ схвалив програму для України 11 березня. Обсяг фінансування становитиме 17,5 млрд дол., термін - 4 роки. Перший транш кредиту у розмірі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня. Тоді ж, 13 березня, Україна розпочала переговори з реструктуризації частини держборгу обсягом 15 млрд дол. за загального обсягу заборгованості у 70 млрд дол.

Читайте такожРосія поки ігнорує переговори про реструктуризацію боргу УкраїниКабмін визначив радниками у переговорах фінансову компанію Lazard і юридичну компанію White & Case. Американський інвестиційний фонд Franklin Templeton, як один з основних приватних власників українських євробондів, очолив групу кредиторів, з якими уряд України розпочав переговори.

Джерела, близькі до переговорів, відзначали, що Україна допускає різні варіанти реструктуризації - аж до списання частини боргу, а також пропонує включити до пакету бондів до реструктуризації папери державних холдингів «Укравтодор», КБ «Південне», Держадміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця», двох держбанків - «Ощадбанк» і «Укрексімбанк» і бонди Київської міської державної адміністрації. Українська сторона пропонує розділити ці папери на дві групи і вести переговори про кожну з цих груп.