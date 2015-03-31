Fitch знизило рейтинг «Укрексімбанку» після заяви про реструктуризацію боргів

«Зниження рейтингів відображає думку Fitch, що дефолт «Укрексімбанку» за його зовнішніми борговими зобов'язаннями тепер є неминучим», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, ця рейтингова дія послідувала за заявою банку від 27 березня 2015 року про початок переговорів з власниками єврооблігацій на 750 млн дол. про продовження терміну погашення цих паперів з 27 квітня 2015 року до 27 липня 2015 року.

Агентство зазначає, що таке короткострокове продовження необхідне для проведення переговорів з метою довгострокового вирішення ситуації з власниками облігацій відповідно до завдань 4-річної програми розширеного фінансування на 17,5 млрд дол. для України, затвердженої Міжнародним валютним фондом 11 березня 2015 року.

Fitch вважає, що крім єврооблігацій на суму 750 млн дол. з погашенням 27 квітня 2015 року «Укрексімбанк» вестиме переговори з власниками пріоритетних єврооблігацій на суму 600 млн дол. з погашенням у січні 2018 року і субординованих облігацій на суму 125 млн дол. з погашенням у лютому 2016 року.

Fitch зазначає, що знизить довгостроковий РДЕ «Укрексімбанку» в іноземній валюті до рівня «RD» (обмежений дефолт), якщо банк не здійснить виплати за єврооблігаціями 27 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгострокові кредитні рейтинги в іноземній валюті найбільших українських державних банків «Укрексімбанку» і «Ощадбанку» до рівня «СС» з «ССС» і не виключає їх дефолту в світлі майбутньої реструктуризації держборгу.

Державний «Укрексімбанк» звернувся до інвесторів з проханням відтермінувати погашення євробондів на 750 млн дол. з терміном обігу до 27 квітня 2015 року на 3 місяці - до 27 липня 2015 року.

При цьому, як наголосило міністерство фінансів України, звернення державного «Укрексімбанку» до інвесторів про продовження терміну погашення єврооблігацій не впливає на здатність банку виконувати зобов'язання перед своїми вкладниками.

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Довідка УНІАН. «Укрексімбанк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших, 100% акцій банку належать державі.