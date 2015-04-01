Moody's погіршило прогноз рейтингів Казахстану

Міжнародне рейтингове агентство Moody's зберегло кредитний рейтинг емітента і рейтинг пріоритетного незабезпеченого боргу уряду Казахстану на рівні «Baa2». Прогноз змінився з «позитивного» на «стабільний», повідомляється на сайті агентства.

Читайте такожНазарбаєв: низькі ціни на нафту - велике випробування для ЄАЕСНа погіршення прогнозу вплинули уповільнення зростання ВВП Казахстану в довгостроковій перспективі у результаті падіння цін на нафту і економічного спаду партнерів - Росії та Китаю.

У той же час підтвердження рейтингу говорить про фінансову стійкість Казахстану, який зберігає великі обсяги активів у іноземній валюті.