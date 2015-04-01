Moody's погіршило прогноз рейтингів Казахстану
08:44, 01 квітня 2015Фондовий ринок
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На рішення агентства щодо прогнозу вплинули уповільнення зростання ВВП країни в результаті падіння цін на нафту і спаду економіки партнерів - Росії та Китаю.
Moody's погіршило прогноз за рейтингами Казахстану / yvision.kz
Міжнародне рейтингове агентство Moody's зберегло кредитний рейтинг емітента і рейтинг пріоритетного незабезпеченого боргу уряду Казахстану на рівні «Baa2». Прогноз змінився з «позитивного» на «стабільний», повідомляється на сайті агентства.
Читайте такожНазарбаєв: низькі ціни на нафту - велике випробування для ЄАЕСНа погіршення прогнозу вплинули уповільнення зростання ВВП Казахстану в довгостроковій перспективі у результаті падіння цін на нафту і економічного спаду партнерів - Росії та Китаю.
У той же час підтвердження рейтингу говорить про фінансову стійкість Казахстану, який зберігає великі обсяги активів у іноземній валюті.
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