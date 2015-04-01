НБУ зобов'язав банки до 8 червня розкрити інформацію про реальних власників

Національний банк України зобов'язав банки до 8 червня представити пакети документів про своїх реальних власників і контролерів, йдеться в листі регулятора комерційним банкам від 31 березня, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Нацбанк нагадує, що 8 березня набув чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних з банком осіб», згідно з яким банки зобов'язані впродовж трьох місяців подати в НБУ низку документів, зокрема й щодо власників істотної участі.

«Особи, які мають істотний вплив на управління та діяльність контролера банку й самого банку, розглядаються як власники істотної участі з урахуванням положень закону, повинні до 8 червня подати до Національного банку України пакети документів для погодження набуття істотної участі в банку або один пакет документів, якщо зазначені особи є групою осіб, пов'язаних спільними економічними інтересами», - йдеться в листі.

Посилаючись на норми оновленого законодавства, Нацбанк наголошує, що до власників істотної участі, крім акціонерів з часткою понад 10% у капіталі, належать особи, які, незалежно від наявного пакета акцій, можуть значно впливати на управління або діяльність банку.

Читайте такожНацбанк готує «гнів і лють» для нових акціонерів «дочки» російського банкуРегулятор зобов'язав банки довести викладену в листі інформацію своїм власникам і котролерам, і зазначив, що в разі порушення цих вимог до них можуть бути застосовані заходи впливу.

Раніше Національний банк повідомив, що в березні визнав два українських банки проблемними за нерозкриття інформації про реальних власників на запит регулятора.

Раніше перший заступник голови НБУ Олександр Писарук в інтерв'ю УНІАН повідомляв, що Нацбанк розраховує цього року значною мірою, якщо не повністю, зробити структуру власників українських банків прозорою.

Верховна Рада України ухвалила президентський закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності акціонерів і менеджменту банків 2 березня в рамках пакету попередніх заходів для схвалення нової програми з Міжнародним валютним фондом.

Закон, зокрема, встановлює кримінальну відповідальність пов'язаних з банком осіб за вчинення будь-яких дій, які призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору.

Раніше голова департаменту реєстраційних питань і ліцензування НБУ Леонід Антоненко повідомляв, що Нацбанк ініціював зміни до законодавства, аби зобов'язати банки розкрити всіх акціонерів аж до останньої фізичної особи.