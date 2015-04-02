Міліція ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 1,5 мільярда гривень

Міліція ліквідувала конвертаційний центр з обігом у 1,5 млрд грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті протидії злочинності у сфері економіки МВС України, Департаментом протидії злочинності у сфері економіки спільно з Головним слідчим управлінням МВС України задокументована протиправна діяльність злочинної групи, учасники якої займалися конвертацією безготівкових грошових коштів у готівку через підприємства, акредитовані на ринку цінних паперів.

Встановлено, що для здійснення незаконної діяльності організатори схеми зареєстрували низку фіктивних акціонерних товариств на підставних осіб. В подальшому цими підприємствами здійснювався випуск так званих "технічних" цінних паперів, які використовувалися для легалізації фінансових операцій, спрямованих на виведення коштів у тіньовий обіг.

За попередніми даними, у такий спосіб ділки вивели з під контролю держави близько 1,5 млрд грн.

Читайте такожВ НБУ заявляють про ліквідацію основних банків-"пралень"Для припинення протиправної діяльності фігурантів, збору відповідної доказової бази, відшкодування нанесених державі збитків в рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України, проведено обшуки в офісних приміщеннях.

Накладено арешт на 57 рахунків "фіктивних" підприємств, які використовувалися у протиправній діяльності, у 15 банківських установах Києва, Дніпропетровська та Харкова.