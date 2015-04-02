Мінфін продав «військові» облігації на 164 тисячі гривень

Міністерство фінансів України на сьогоднішньому плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики продало «військові» облігації, випущені для юридичних осіб, на 164 тис. грн, повідомляється на сайті міністерства.

Нагадаємо, що останнє розміщення «військових» облігацій проводилося більш ніж півроку тому, у вересні минулого року.

Згідно з повідомленням, Мінфін залучив усі кошти в результаті розміщення облігацій строком на 2 роки під 7% річних, задовольнивши одну подану заявку.

Мінфін нагадав, що залучені кошти буде направлено на фінансування Збройних сил України та зміцнення обороноздатності держави.

Як повідомляв УНІАН, у березні Мінфін не залучав кошти до держбюджету на ОВДП-на аукціонах.

На ОВДП-на аукціонах у лютому Мінфін залучив до держбюджету 298,265 млн дол. і 42,670 млн грн, у січні - 9,936 млрд грн.

Згідно з держбюджетом на 2015 рік зі змінами, граничний обсяг дефіциту бюджету встановлено на рівні 76,3 млрд грн, стеля держборгу - 1,394 млрд грн.