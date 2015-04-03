Держдума хоче заборонити російським держкомпаніям працювати в Україні

Депутат Держдуми від КПРФ Вадим Соловйов готує проект закону про заборону економічної присутності російських держкомпаній в Україні, пишуть "Известия".

Читайте такожУгода по Ірану сильно підірве позиції Росії і обвалить ціни на енергоресурси - ЗМІУ зв'язку з внесенням до Верховної Ради України законопроекту про націоналізацію власності країни-агресора та її резидентів, який ставить під загрозу всю російську приватну і державну власність в Україні, парламентарій пропонує прийняти норму про заборону для російський державних компаній і чиновників мати майно на території сусідньої держави. В уряді РФ також відомо про внесення антиросійського законопроекту в український парламент, проте які-небудь відповідні дії можливі тільки в разі прийняття дискримінаційних економічних заходів.

Як повідомляв УНІАН, низка народних депутатів України від "Радикальної партії", в тому числі лідер фракції Олег Ляшко, зареєстрували у Верховній Раді проект закону про націоналізацію майна в Україні держави-агресора і його резидентів (№2497).

На сьогодні в Росії діє норма, згідно з якою чиновники не можуть мати рахунків за кордоном. При цьому довгі дискусії про необхідність заборони мати нерухомість за кордоном для держслужбовців не перетворилися в законодавчі норми, і сьогодні російські чиновники можуть мати і купувати нерухомість в Україні.

Держкомпанії також не мають обмежень щодо володіння якими-небудь підприємствами або рахунками за кордоном.

Джерело «Известий» в уряді РФ розповіло, що в Білому домі відомо про нещодавно внесену до Верховної Ради ініціативу.

"Цей проект закону поки тільки внесений в український парламент, і що-небудь коментувати ще рано. У разі якщо документ пройде голосування, можна буде говорити про якусь відповідну реакцію з нашого боку", - сказало джерело.

На сьогодні в Україні присутні російські банки з державною участю, серед яких Сбербанк і ВТБ. За даними Мінфіну України, на 1 січня цього року чисті активи Сбербанку в Україні становили 46,74 млрд гривень (близько 116 млрд рублів), чисті активи ВТБ склали на 1 січня 36,5 млрд гривень (близько 91 млрд рублів). Крім цього в Україні представлений і приватний російський Альфа-банк з чистими активами на 1 січня 2015 року у розмірі 36,7 млрд гривень (близько 92 млрд рублів). В Україні також широко представлені російські компанії паливно-енергетичного сектора, наприклад «Газпромнафта». Під загрозою націоналізації буде і російська половина СП «Росукренерго» (50% належить ВАТ «Газпром») - компанії, яка займається перепродажем природного газу на території України, а також Східної та Центральної Європи.

При цьому 25 листопада 2014 року Рівненський апеляційний господарський суд визнав право власності України на трубопроводи «Транснефтепродукта» (дочірня компанія російської держкомпанії «Транснефть»).

Більш широко в Україні представлений великий російський приватний бізнес. Так, «Альфа-груп» контролює 24,998% акцій компанії VimpelCom Ltd, яка, в свою чергу, контролює найбільший мобільний оператор України «Київстар». Також в Україні представлена МТС. Наприкінці літа минулого року міністр фінансів України Олександр Шлапак заявив, що 94% лотерейного ринку країни контролюють росіяни. Наприклад, 80 лотерей з 112 діючих в Україні (71% ринку) має ТОВ «МСЛ», власниками якого, за даними українського відомства, є міноритарні акціонери «Альфа-груп». Компанією, що займається логістикою та дистрибуцією товарів, «Мегаполіс-Україна» володіє росіянин Ігор Кэсаэв. Оборот компанії в 2012 році склав $4,1 млрд. Російський олігарх Олег Дерипаска володіє 48,1% акцій UC Rusal, якому в свою чергу належать українські Миколаївський глиноземний завод і Запорізький алюмінієвий комбінат.

Читайте такожСША згодні посилити санкції проти Росії, якщо ЄС дасть на це добро - конгресменУкраїнський приватний бізнес також широко представлений у Росії, хоча його обороти не можна порівняти з компаніями росіян в Україні, а деякі політичні персони вже встигли позбутися своєї власності в РФ.