Доходи від приватизації за три місяці становили всього 0,6% річного плану

Надходження до державного бюджету від приватизації за підсумками січня-березня становлять близько 103 млн грн, що складає 0,63% від встановленого на поточний рік плану, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

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Як зазначили у Фонді держмайна, основні надходження від приватизації в розмірі 100 млн грн було отримано в січні від продажу 21,86% акцій Іллічівського судноремонтного заводу.

За інформацією ФДМУ, в січні-березні до бюджету надійшло також 250 млн грн від оренди держмайна, що становить 46% від встановленого на 2015 рік плану.

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Довідка УНІАН. Відповідно до затвердженого на 2015 рік державним бюджетом, від приватизації планується отримати 17 млрд грн, від оренди - 544 млн грн.