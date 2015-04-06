РФ не домовляється з Україною про реструктуризацію боргу і чекає на повернення $3 мільярдів до кінця року

Переговори про реструктуризації українського боргу перед РФ не ведуться, Росія очікує погашення Києвом облігацій наприкінці поточного року.

Як пише ТАСС, про це журналістам заявив заступник міністра фінансів РФ Сергій Сторчак.

За його словами, позиція РФ із цього питання не змінювалася. "Поки переговорів (про можливу реструктуризацію) немає", - сказав він.

"Офіційного документу про початок переговорів не надходило", - додав заступник міністра, відповідаючи на питання, чи не зверталася українська сторона з пропозицією про переговори.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України за пропозицією Міністерства фінансів 4 квітня 2015 року затвердив перелік боргових зобов'язань для проведення реструктуризації.

Читайте такожУкраїна запропонувала кредиторам комбінацію заходів із реструктуризації боргуРеструктуризація проводитиметься з метою виконання програми Міжнародного валютного фонду, яка передбачає економію в 15 млрд доларів на зовнішніх боргових зобов'язаннях за період реалізації програми.

Співвідношення державного боргу до ВВП не повинно перевищити позначку в 71% до 2020 року, а боргове фінансування бюджету - не більше 10% ВВП.

Реструктуризація торкнеться зовнішніх боргів, що виникли до 28 лютого 2014 року, і включатиме частину зовнішнього боргу України, гарантовані державою зовнішні борги і квазісуверенні борги (єврооблігації державних банків, «Укрзалізниці», міста Києва).

Переговори з кредиторами мають бути завершені до травня 2015 року, коли відбудеться перший аудит виконання програми з МВФ.