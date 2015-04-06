Українські банки отримуватимуть рефінансування під заставу облігацій внутрішньої позики

Національний банк України у ІІ кварталі 2015 року прийматиме у забезпечення за кредитами рефінансування тільки державні облігації України.

Про це йдеться в листі регулятора банкам від 1 квітня, текст якого має УНІАН.

Згідно з листом, до переліку цінних паперів, які можуть розглядатися як прийнятне забезпечення за кредитами рефінансування у II кварталі 2015 року, увійшли тільки державні облігації України (облігації внутрішньої державної позики України).

Як повідомляв УНІАН, Національний банк надає підтримку ліквідності банків у зв'язку з відпливом депозитів, надаючи їм кредити рефінансування через постійно діючу лінію кредитів «овернайт» і за допомогою тендерів з підтримки ліквідності банків, а також стабілізаційні кредити.

Читайте такожЗ початку року українці забрали з банків уже 18 млрд гривень депозитівЗ 4 березня НБУ вдруге у цьому році підвищив облікову ставку - до 30% річних з 19,5%, що діяли з 6 лютого. Слідом за підвищенням облікової ставки регулятор підвищив ставки за операціями підтримки ліквідності, в тому числі ставку одноденного рефінансування до 33% річних і ставки за кредитами на більш тривалі терміни.

Заборгованість банків за кредитами рефінансування НБУ за січень-лютий 2015 року зросла на 4,7 млрд грн.

За 2014 рік заборгованість банків перед НБУ зросла на 37,5 млрд грн.