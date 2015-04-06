Уряд передав держкомпанії 51% акцій спільного з Фірташем підприємства

Про це йдеться в постанові уряду №287-р «Про погодження укладення договору доручення на здійснення функцій з управління корпоративними правами держави» від 4 квітня.

Згідно з документом, відповідна пропозиція надійшла від Фонду державного майна і була погоджена з Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

У документі вказується, що держпідприємство «ОГХК» не має права передавати зазначений пакет акцій в управління іншій особі, договір-доручення укладається на термін до трьох років, а держпідприємство здійснює управління з договором-дорученням безоплатно.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Толексис Трейдінг Лімітед», що входить в Group DF Дмитра Фірташа, в 2013 році отримала 49%-ву частку в статутному капіталі Запорізького титано-магнієвого комбінату. За договором, який «Толексис Трейдінг Лімітед» підписала з Фондом держмайна України, одержувач 49%-ї частки в ЗТМК зобов'язаний внести 110 млн дол. на реалізацію низки інвестиційних проектів, які дозволять в кінцевому підсумку збільшити частку України на світовому ринку губчастого титану з 5% до 14%.

При цьому віце-президент Центру дослідження корпоративних відносин В'ячеслав Бутко в вересні 2014 року висловив думку про економічну недоцільність створення на базі ЗТМК Товариства з обмеженою відповідальністю. За його словами, держава, внісши до статутного фонду цілісний майновий комплекс підприємства, зберегла 51% частки, а Group DF в обмін на обіцянку здійснити інвестиції в ЗТМК отримала 49% частки. Бутко зазначав, що продаж комбінату на відкритому аукціоні може принести до державного бюджету 600-800 млн дол.

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Довідка УНІАН. Запорізький титано-магнієвий комбінат - єдиний в Україні та Європі виробник губчастого титану. Близько 90% продукції підприємства, що використовується переважно в космічній галузі, реалізується на зовнішніх ринках.

51% частка в статутному капіталі товариства знаходиться у власності держави, а 49% володіє група компаній Group DF Дмитра Фірташа.

У даний час Фірташ знаходиться під домашнім арештом у Відні.