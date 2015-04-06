Нафтогаз до 2018 року має погасити півмільярда доларів зовнішніх кредитів

Найбільший в Україні державний енергохолдинг «Нафтогаз України» до 2018 року має погасити 0,5 млрд дол. зовнішніх кредитів, гарантованих державою.

Про це йдеться у презентації НАК «Нафтогаз України», представленій компанією на засіданні Національної ради реформ 30 березня.

«У 2014 році «Нафтогаз» погасив єврооблігації на суму 1,6 млрд дол. і 2,3 млрд дол. за газ, поставлений ще у 2013 році. При цьому «Нафтогаз» був змушений «відпрацьовувати» аванс транзиту газу на суму 1,5 млрд дол., отриманий і витрачений у 2010-2013 рр. Що залишилося: зовнішні кредити - на суму 1,7 млрд дол., з яких гарантовані державою - 0,5 млрд дол. (з підписаним графіком погашення до 2018 року) і кредити українських банків на загальну суму 23 млрд грн і 0,4 млн дол. (з погашенням у 2015-2016 рр.)», - йдеться в документі.

У компанії вважають, що з урахуванням обігу та вартості активів «Нафтогазу» кредиторська заборгованість компанії є порівняно незначною.

«Проблема полягає у дуже обмеженій можливості рефінансувати ці кредити, не кажучи вже про високу вартість фінансування на ринку», - зазначається у презентації.

Читайте такожБорги холдингу Фірташа перед "Нафтогазом" стягуються через суди - КоболєвЯк повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» у 2013 році отримав 17,957 млрд грн чистого збитку, 2012 рік компанія закінчила з 31,466 млрд грн чистого збитку.

Згідно з консолідованою фінансовою звітністю «Нафтогазу» за 2012-2013 рр., аудованою компанією Deloitte & Touche, дохід «Нафтогазу» від реалізації продукції у 2013 році скоротився порівняно з 2012 роком до 75,899 млрд грн з 105,038 млрд грн. Операційний збиток компанії у 2013 році скоротився порівняно з 2012 роком до 7,336 млрд грн з 22,183 млрд грн.

Дохід «Нафтогазу» від транзиту російського газу у 2013 році скоротився порівняно з 2012 роком до 30,315 млрд грн з 32,594 млрд грн. Дохід від транзиту нафти у 2013 році збільшився порівняно з 2012 роком до 1,411 млрд грн з 1,23 млрд грн. Дохід від оптового та роздрібного продажу природного газу у 2013 році скоротився порівняно з 2012 роком до 36,447 млрд грн з 63,244 млрд грн.