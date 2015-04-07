Банк Goldman Sachs купив у Канади акції General Motors на $3,3 мільярда

Уряд Канади позбувся всіх своїх акцій американського автогіганта General Motors.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на телеканал CBC.

Покупцем 73,4 млн цінних паперів став американський комерційний банк Goldman Sachs. Сума угоди становить $3,3 млрд. Телеканал зазначає, що канадська влада вирішила продати свої активи в General Motors на тлі досі не ухваленого національного бюджету на 2015-2016 фіскальний рік, який розпочався ще 1 квітня.

Читайте такожЗалишки Opel і Chevrolet, які йдуть з Росії, розпродадуть зі знижкамиДосі Канада залишалася єдиною країною Північної Америки, в уряду якої зберігалися акції General Motors, придбані у 2009 році в рамках допомоги автогігантові, який тоді опинився на межі банкрутства. Американський концерн володіє кількома заводами в канадській провінції Онтаріо.

Уряд США продав свої акції General Motors у грудні 2013 року.