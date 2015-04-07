Генпрокуратура вимагає визнати незаконною приватизацію трьох енергокомпаній

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю та ЗМІ Генппрокуратури, «реалізуючи конституційну функцію представництва громадян та держави в суді, Генеральна прокуратура України як самостійний позивач 3 квітня 2015 року звернулась до суду про визнання незаконним відчуження державних пакетів акцій ПАТ «Дніпроенерго» і ПАТ «Закарпаттяобленерго».

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Крім того, у Генпрокуратурі зауважили, що суд розглядає позовну заяву прокуратури про визнання протиправними та скасування актів Кабінету міністрів України та Фонду державного майна України щодо приватизації належних державі акцій ПАТ «Донбасенерго».

Позови обґрунтовано тим, що умови приватизації, визначені в оскаржуваних актах уряду та Фонду держмайна, прийнятих з перевищенням повноважень і в порушення ст. 19 Конституції України та законів «Про управління об’єктами державної власності», «Про приватизацію державного майна», сформульовані таким чином, щоб штучно створити передумови для придбання належних державні акцій наперед визначеними суб’єктами, чим значно звужено коло потенційних покупців.

Фактична відсутність торгів та конкуренції при визначенні ціни призвела до порушення Державної програми приватизації, якою визначено один з основних принципів приватизації - досягнення максимального економічного ефекту від продажу об'єкта.

Через відсутність конкуренції державний пакет акцій ПАТ «Дніпроенерго» продано за ціною, яка лише на 0,48% вища від стартової, а ПАТ «Закарпаттяобленерго» – на 4,2%. У такий спосіб відчужено корпоративні права на суму понад 2 млрд грн. Для порівняння: нещодавня приватизація 25% державного пакета акцій цього ж «Закарпаттяобленерго» відбулася за ціною, яка у 3,9 разів вища від початкової.

«Доведення у суді незаконності відчуження державних пакетів акцій зазначених товариств дозволить повторно продати їх за прозорими умовами і отримати значно більші надходження, у тому числі за рахунок можливої участі в торгах іноземних інвесторів», - зазначили в ГПУ.