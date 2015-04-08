Shell може купити британську BG Group майже за $70 мільярдів

Англо-голландський нафтогазовий концерн Royal Dutch Shell веде переговори про купівлю британської нафтогазової компанії BG Group plc, сума операції може скласти 68 мільярдів доларів, пише в середу газета Financial Times, передає Прайм.

Як пише газета, придбання BG Group надасть Shell доступ до значних запасів нафти і газу, а також дозволить заощадити кошти, які інакше довелося б витратити на геологічну розвідку нових родовищ. Наприклад, як зазначає Financial Times, концерн Shell витратив близько шести мільярдів доларів на пошуки нафти біля північного узбережжя Аляски, але так і не закінчив жодної свердловини в даному регіоні.

Крім цього, у разі укладення угоди з BG Group, англо-голландський нафтогазовий концерн зможе значно закріпитися біля узбережжя Бразилії, а також зможе розраховувати на видобуток газу з нетрадиційних джерел в Австралії.

Як відзначає Financial Times, BG Group виступила з заявою, в якій йдеться, що компанія веде переговори з Shell, проте залишається неясним, чи зробить англо-голландський концерн пропозицію про покупку.

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Royal Dutch Shell - англо-голландський нафтогазовий концерн, який займається видобутком і переробкою вуглеводнів більш ніж у 40 країнах світу.

BG Group - третій за величиною виробник газу у Великобританії. Основними напрямками діяльності є розвідка і видобуток, виробництво СПГ, транспортування і розподіл газу, а також виробництво електроенергії.