Капіталізація Twitter зросла на $1,5 мільярда на чутках, що компанію може купити Google

Капіталізація Twitter у вівторок, 7 квітня, зросла на $1,5 млрд після появи чуток, що компанію, яка володіє соціальною мережею для публічного обміну короткими повідомленнями, може купити Google.

Про це повідомляють «Ведомости» з посиланням на The Telegraph.

Акції Twitter зросли на 4,8% після повідомлень у ЗМІ, що американська компанія найняла інвестиційний банк Goldman Sachs в якості консультанта для боротьби з можливими поглинаннями.

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Як повідомляв портал Briefing.com дві компанії виявляли "серйозний" інтерес до Twitter. Однією з них називалася Google.

Представник Twitter відмовився від коментарів газеті USA Today. Так само відреагував і Goldman Sachs.