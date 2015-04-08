Іспанія вперше розмістила векселі під негативну прибутковість

Уряд Іспанії вперше розмістив короткострокові папери під негативну прибутковість, повідомляють «Вести.Економіка» з посиланням на MarketWatch.

Мінфін країни у вівторок продав шестимісячні векселя на суму 725 млн євро, середньозважена прибутковість паперів склала мінус 0,002% річних.

У повідомленні відомства зазначається, що попит на векселі перевищив пропозицію в п'ять разів.

12-місячні векселі Іспанії були розміщені у вівторок під прибутковість 0,006% річних.

Така ситуація означає серйозний розворот для Іспанії, яка не так давно була центром боргової кризи в єврозоні.

Для порівняння: у червні 2012 року країна розміщувала шестимісячні векселя під 3,237% річних.

Читайте такожВлада Іспанії заморозила банківські рахунки сотень росіян

Зростання цін на суверенні бонди в єврозоні і відповідно падіння доходностей до рекордних мінімумів зумовлені покупкою держоблігацій Європейським центральним банком (ЄЦБ) у рамках програми кількісного пом'якшення (QE).

Короткострокові бонди Німеччини, Франції, Нідерландів, Бельгії, Ірландії та Австрії мають негативну прибутковість. У випадку Німеччини прибутковість облігацій країни з терміном обігу до 7 років включно вже є негативними.