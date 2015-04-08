«Метінвест» Ахметова запропонував кредиторам відкласти термін погашення боргу

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група «Метінвест» запропонувала власникам своїх облігацій на суму 113,7 млн дол. із погашенням у травні 2015 року відкласти крайній термін їх погашення на січень 2016 року.

Про це компанія повідомила на сайті Ірландської фондової біржі.

Згідно з повідомленням, збори власників боргових паперів компанії скликаються на 1 травня 2015 року в Лондоні.

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У разі згоди власники єврооблігацій 2015 року отримають винагороду у розмірі 5 дол. на кожні 1 тис. дол. номіналу паперів. При цьому погашення основної суми боргу буде здійснено у два етапи: 20 травня 2015 - 10%, 31 січня 2016 року - 90%.

У компанії зазначають, що минулого року було погашено 1,525 млрд дол. боргів, однак через війну на Донбасі компанія не змогла отримати доступ до міжнародного капіталу і кредитних ринків для рефінансування існуючої заборгованості.

Як повідомляв УНІАН, із середини липня 2014 підприємства «Метінвесту», що знаходяться на сході України, працюють із перебоями через бойові дії.

У 2014 році «Метінвест» скоротив виробництво металопродукції на 15%, сталі - на 26%, випуск залізорудного концентрату знизився на 6%.

Група у 2014 році скоротила чистий прибуток в 2,5 разу порівняно з 2013 роком - до 159 млн дол. із 392 млн дол.

Довідка УНІАН. Група «Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні й одним із найбільших у СНД виробників залізорудної сировини і сталі.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група «Смарт-холдинг» Вадима Новинського (23,76%).