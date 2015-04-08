Японське агентство знизило рейтинг України у зв'язку з переговорами про реструктуризацію боргу

Японське рейтингове агентство R&I знизило рейтинг валютних зобов'язань України до рівня «СС» із негативним прогнозом, повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням агентства, перегляд рейтингу пов'язаний із невизначеністю у виконанні програми Міжнародного валютного фонду й переговорах із кредиторами про реструктуризацію боргу, що ставить під сумнів ліквідність України в іноземній валюті.

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Як повідомляв УНІАН, 25 березня міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило довгостроковий суверенний рейтинг України до рівня «Ca» із «Caa3» з негативним прогнозом.

Як зазначається в повідомленні агентства, рейтингові дії обумовлені проведенням переговорів щодо реструктуризації частини державного боргу, включаючи борги за євробондами держави, державних холдингів і муніципальних паперів Київської міської адміністрації.