Енергохолдинг Ахметова домовився про реструктуризацію євробондів

Найбільший український приватний енергохолдинг ДТЕК, що належить українському бізнесменові Рінату Ахметову, досяг згоди з власниками 88,59% своїх євробондів про обмін паперів і продовжив термін обміну до 13 квітня, йдеться в повідомленні компанії, розміщеному на сайті Лондонської фондової біржі.

«Компанія DTEK Finance PLC оголосила про те, що в рамках виконання Погоджувального меморандуму від 23 березня 2015 року досягла згоди на обмін паперів з власниками 88,59% євробондів компанії і продовження строку обміну до 13 квітня», - йдеться в повідомленні. Умови капіталізації паперів, як наголошується, прописані в Погоджувальному меморандумі.

Нагадаэмо, ДТЕК у березні запропонував власникам своїх облігацій на суму 200 млн дол. із погашенням 28 квітня 2015 року реструктуризувати 80% боргу, повідомила компанія на сайті Лондонської фондової біржі.

Згідно з повідомленням, ДТЕК пропонує обміняти єврооблігації на 200 млн дол. із погашенням 28 квітня 2015 року на нові з погашенням у квітні 2019 року. При цьому компанія пропонує нові боргові папери зі збільшеною дохідністю до 10,375% з 9,5% річних.

ДТЕК зазначає, що максимальний обсяг випуску нових паперів може становити 170 млн дол. при погашенні 20% основної суми.

Термін пропозиції на обмін закінчується 22 квітня 2015 року.

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Як раніше повідомляв УНІАН, ДТЕК у 2010 році випустив єврооблігації на 500 млн дол. із погашенням у 2015 році. Потім, наприкінці березня 2013 року, ДТЕК провів рефінансування до 60% своїх єврооблігацій, розмістивши через свою «дочку» DTEK Finance PLC п'ятирічні євробонди з погашенням у квітні 2018 року на 600 млн дол.

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Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент», яка належить бізнесмену Рінату Ахметову.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий кредитний рейтинг в іноземній валюті для енергохолдингу ДТЕК, власником якого є бізнесмен Рінат Ахметов, до рівня «С» із «ССС».

ДТЕК у 2014 році отримав чистий збиток у розмірі 19,648 млрд грн, тоді як 2013 рік компанія закінчила з чистим прибутком 2,98 млрд грн.