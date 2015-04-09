"Метінвест" Ахметова оголосив дефолт

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група «Метінвест», що належить Рінату Ахметову, оголосила дефолт за своїми борговими зобов'язаннями.

Про це повідомляється у прес-релізі «Метінвесту».

"...Група оголосила про те, що вона знаходиться в стані дефолту, і починає три проекти щодо отримання згоди власників своїх облігацій з термінами погашення у 2015, 2017 і 2018 роках", - зазначають у прес-службі.

Згідно з оприлюдненою інформацією, метою цих проектів (один проект за кожним випуском) є відтермінування погашення основної суми боргу за облігаціями з терміном погашення 20 травня 2015 року, а також отримання згоди від власників облігацій на відмову від свого права висувати вимоги у зв'язку з певними наслідками і майбутніми випадками дефолту за облігаціями з терміном погашення у 2015, 2017 і 2018 роках.

"Тривають переговори з кредиторами про передекспортне фінансування, зокрема з метою підписання договору про невчинення дій та згоду на відмову від пред'явлення вимог у зв'язку з невиконанням деяких зобов'язань, що забезпечить шлях до ширшої реструктуризації заборгованості Групи", - йдеться у прес-релізі.

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Як повідомляв УНІАН, «Метінвест» запропонував власникам своїх облігацій на суму 113,7 млн дол. із погашенням у травні 2015 року відкласти крайній термін їх погашення на січень 2016 року.

У разі згоди власники єврооблігацій 2015 року отримають винагороду в розмірі 5 дол. на кожні 1 тис. дол. номіналу паперів. При цьому погашення основної суми боргу буде здійснено у два етапи: 20 травня 2015 - 10%, 31 січня 2016 року - 90%.

У компанії зазначають, що минулого року було погашено 1,525 млрд дол. боргів, однак через війну на Донбасі компанія не змогла отримати доступ до міжнародного капіталу і кредитних ринків для рефінансування існуючої заборгованості.

Як повідомляв УНІАН, із середини липня 2014 підприємства «Метінвесту», що знаходяться на сході України, працюють із перебоями через бойові дії.

У 2014 році «Метінвест» скоротив виробництво металопродукції на 15%, сталі - на 26%, випуск залізорудного концентрату знизився на 6%.

Група у 2014 році скоротила чистий прибуток в 2,5 разу порівняно з 2013 роком - до 159 млн дол. із 392 млн дол.

Довідка УНІАН. Група «Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні й одним із найбільших у СНД виробників залізорудної сировини і сталі.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група «Смарт-холдинг» Вадима Новинського (23,76%).